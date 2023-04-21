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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Арсенал - Саутгемптон: где смотреть прямую трансляцию онлайн

21 Апреля 2023 • 02:03 Комментировать
Арсенал
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Саутгемптон
1 1.18 X 7.20 2 17.00
Через 18 ч. 16 мин.

В 32-м туре Премьер-лиги встретятся первая и последняя команды соревнований. «Канониры» притормозили, дважды сыграв вничью, и в случае новой осечки упустят первое место по потерянным очкам, что тем более опасно, так как преследователи из «Манчестер Сити» в шикарной форме. Впрочем, «святые», кажется, не должны создать мегапроблемы лидерам, ведь поражения для них стали привычным явлением.

В 22:00 старт трансляции на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
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21.04.23 в 22:00
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