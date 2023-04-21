Арсенал - Саутгемптон: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 32-м туре Премьер-лиги встретятся первая и последняя команды соревнований. «Канониры» притормозили, дважды сыграв вничью, и в случае новой осечки упустят первое место по потерянным очкам, что тем более опасно, так как преследователи из «Манчестер Сити» в шикарной форме. Впрочем, «святые», кажется, не должны создать мегапроблемы лидерам, ведь поражения для них стали привычным явлением.

В 22:00 старт трансляции на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.