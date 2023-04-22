Селлес: «Это потеря двух очков»

В дебютном матче тридцать второго тура английского чемпионата «Арсенал» с трудом ушел от поражения в игре с «Саутгемптоном», забив два гола в последние минуты игры. Испанский наставник «святых» Рубен Селлес считает, что его команда потеряла два очка в этой игре.

- Я думаю, что мы с самого начала заявили о своих намерениях высоким прессингом, хотя играть против таких сильных команд, как «Арсенал» или «Манчестер Сити», в такой манере очень сложно. Мы показали характер, показали, на что способны. Потеряли два очка, но что-то показали, - цитирует Селлеса BBC Sport.

В следующем туре «Саутгемптон» сыграет с «Борнмутом».