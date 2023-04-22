Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Селлес: «Это потеря двух очков»

22 Апреля 2023 • 03:14 Комментировать
Арсенал
3:3
Саутгемптон
окончен

В дебютном матче тридцать второго тура английского чемпионата «Арсенал» с трудом ушел от поражения в игре с «Саутгемптоном», забив два гола в последние минуты игры.  Испанский наставник «святых» Рубен Селлес считает, что его команда потеряла два очка в этой игре.

- Я думаю, что мы с самого начала заявили о своих намерениях высоким прессингом, хотя играть против таких сильных команд, как «Арсенал» или «Манчестер Сити», в такой манере очень сложно. Мы показали характер, показали, на что способны. Потеряли два очка, но что-то показали, - цитирует Селлеса BBC Sport.

В следующем туре «Саутгемптон» сыграет с «Борнмутом». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Арсенал Лондон Рубен Селлес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
3
3
3.55 2.70 2.50
Видео
22.04.23 в 14:30
Фулхэм Фулхэм
Лидс Лидс
2.47 3.45 2.90
Видео
22.04.23 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
Видео
22.04.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Астон Вилла Астон Вилла
2.39 3.50 3.00
Видео
22.04.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Вест Хэм Вест Хэм
Видео
22.04.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон Эвертон
2.34 3.05 3.50
Видео
22.04.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.27 6.40 10.00
Видео
22.04.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
Видео
22.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
Видео
22.04.23 в 17:00
Лестер Лестер
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.50 3.30 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
03:21 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус: «Подготовили победу, но не получили три очка»
03:14 · Англия. Премьер-лига
Селлес: «Это потеря двух очков»
02:40 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «Очевидно, результатом я недоволен»
02:19 · Англия. Премьер-лига
Жезуш: «Ещё не все кончено»
00:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продлил серию без поражений в АПЛ до 10 матчей
21 Апреля
23:51 · Англия. Премьер-лига
​«Саутгемптон» - первый аутсайдер в истории АПЛ, забивший три гола лидеру турнирной таблицы
23:21 · Англия. Премьер-лига
Селлес: «Мы в отчаянном положении»
22:53 · Англия. Премьер-лига
Уайт: «Результат прошлой недели не порадовал» 1
22:46 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Джака почувствовал недомогание»
22:37 · Англия. Премьер-лига
Анри и Виейра посетили домашний матч «Арсенала»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Надеюсь, мы выучили урок» 1
22:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Саутгемптон» забили три гола за 20 минут
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предложила Фирмино контракт слухи
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Ноттингем Форест»: прогноз на матч чемпионата Англии – 22 апреля 2023
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Саутгемптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 7
Все новости
Рекомендуем