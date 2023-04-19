Романо: «Арсенал» пока не продвинулся в переговорах по Уоткинсу»

Инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал интерес лондонского «Арсенала» к нападающему «Астон Виллы» Олли Уоткинсу. Напомним, англичанин является одним из вариантов для команды Микеля Артеты на позицию форварда.

«Арсенал» пока не продвинулся в переговорах по Уоткинсу, то же самое могу сказать и о других клубах. Олли сейчас полностью сконцентрирован на «Астон Вилле». Я уверен, что Уоткинс способен сделать следующий шаг и присоединиться к команде из топ-6», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Напомним, в этом сезоне Уоткинс отметился 14 голами и 6 результативными передачами в Английской премьер-лиге.