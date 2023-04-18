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«Арсенал» становится ближе к трансферу Заха

18 Апреля 2023 • 15:55 Комментировать
Арсенал
...
Саутгемптон
21.04 22:00

Лондонский «Арсенал» увеличивает свой интерес к нападающему «Кристал Пэлас» Уилфриду Заха, который летом станет свободным агентом, так как отказывается продлевать истекающий контракт с «орлами».

Если верить журналисту Санти Ауне, «Арсенал» становится ближе к трансферу Заха. «Канониры» считают 30-летнего ивуарийца хорошим вариантом для усиления атаки, тем более на бесплатной основе.

Напомним, Заха в молодости выступал за другой английский топ-клуб – «Манчестер Юнайтед», где так и не смог раскрыть свой потенциал. В нынешнем сезоне на счету нападающего шесть голов и две результативные передачи в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Кристал Пэлас Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
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