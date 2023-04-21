Артета: «Джака почувствовал недомогание»

Лидирующий в чемпионате Англии «Арсенал» начинает очередной, тридцать второй тур английского чемпионата, команда сражается дома с «Саутгемптоном», и перед матчем потеряла одного из ветеранов клуба - Гранита Джаку. Как поведал наставник «Арсенала» Микель Артета, он почувствовал недомогание перед матчем.

- К сожалению, Гранит плохо почувствовал себя с самого утра. Но у нас есть Фабио Виейра, я рад видеть его в составе, - цитирует слова Артеты BBC Sport.

В настоящий «Арсенал» принимает дома «Саутгемптон» в рамках английского чемпионата, следить за игрой можно в формате прямой онлайн-трансляции.