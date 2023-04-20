Артета: «Сака останется штатным пенальтистом «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал понять, что полузащитник Букайо Сака останется штатным пенальтистом команды. Напомним, в последнем туре Английской премьер-лиги футболист не реализовал одиннадцатиметровый в ворота «Вест Хэма». В итоге «Арсенал» потерял очки, сыграв вничью 2:2.

«Останется ли Сака штатным пенальтистом «Арсенала»? Конечно. Если нет, я лично выйду на поле, отдам ему мяч и убежусь в том, что одиннадцатиметровый будет исполнять именно Букайо», – заявил Артета на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Сака отметился 12 голами и 10 ассистами в Английской премьер-лиге.