Зинченко будет готов сыграть в ближайшем матче «Арсенала»

В воскресенье «Арсенал» проводил дерби против «Вест Хэма» (ничья 2:2). Защитник «канониров» Александр Зинченко не принял участия в матче из-за проблем с пахом. Повреждение не является серьёзным. По данным Standard Sport, 26-летний украинец будет готов сыграть в ближайшем матче Премьер-лиги против «Саутгемптона», который пройдёт в пятницу, 21 апреля.

В сезоне 2022/2023 Зинченко провёл 29 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

«Арсенал» на текущий момент лидирует в Премьер-лиге. Лондонцы опережают второй «Манчестер Сити» на четыре очка, проведя на игру больше.