​Артета: «Очевидно, результатом я недоволен»

В дебютном матче тридцать второго тура английского чемпионата «Арсенал» принимал «Саутгемптон» и сыграл с ним вничью. Хотя подопечные Микеля Артеты дважды уступали в счете по ходу игры и сравняли его лишь в самом конце игры, испанский специалист признался, что разочарован таким исходом.

- Конечно, я разочарован таким исходом игры. Мы сами все усложнили плохим стартом. Пропустили один мяч, позволили забить еще один... Старались не унывать, создавали шансы, сравняли счет и были так близки к победе. Был уверен, что удастся забить победный гол, - цитирует слова Артеты BBC Sport.

В следующей игре «Арсенал» сразится с «Манчестер Сити».