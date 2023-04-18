«Арсенал» предложил Нельсону новый контракт

Лондонский «Арсенал» предложил полузащитнику Рейссу Нельсону новый контракт. Напомним, действующее соглашение англичанина с командой Микеля Артеты истекает в конце нынешнего сезона.

По информации от журналиста Сэми Мокбела, «Арсенал» хочет оставить Нельсона в команде. У футболиста есть варианты со многими клубами Английской премьер-лиги, включая «Астон Виллу» и «Брайтон». Тем не менее, Рейсс хочет остаться в «Арсенале». Руководство готово поднять игроку зарплату, которая сейчас составляет около 40 тысяч евро в неделю.

Нельсон в этом сезоне провёл пять матчей в Английской премьер-лиге, где отметился тремя голами и двумя ассистами.