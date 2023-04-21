​«Саутгемптон» - первый аутсайдер в истории АПЛ, забивший три гола лидеру турнирной таблицы

Тридцать второй тур английского чемпионата начался с матча «Арсенала» с «Саутгемптоном», в котором лидер турнирной таблицы неожиданно пропустил на данный момент уже три мяча. Между тем, если «Арсенал» начинал матч в качестве лидера, то «Саутгемптон», наоборот, сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице.

Удивительно, но в истории АПЛ еще не было случая, чтобы последняя команда турнирной таблицы забила три мяча лидеру чемпионата на момент матча! Нынешний случай - уникальный в истории АПЛ, которая ведет свой отсчет с 1992 года.

Следить за событиями игры между «Арсеналом» и «Саутгемптоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции.