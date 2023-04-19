«Арсенал» определился с альтернативой Райсу

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх остаётся на радарах у «Арсенала».

20-летний футболист хотел бы получать больше игровой практики, в связи с чем его уход из «Баварии» грядущим летом считается вполне вероятным сценарием. Интерес к нидерландцу проявляют представители Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль» и «Арсенал». Как отмечает журналист Грэм Бэйли, руководство «канониров» обозначило Гравенберха в качестве приоритетного варианта на случай неудачи в переговорах по Деклану Райсу из «Вест Хэма». «Бавария» не горит желанием продавать своего хавбека, но сам игрок может настоять на переходе, если получит предложения из АПЛ.