Уорд-Праус: «Подготовили победу, но не получили три очка»

В стартовом матче тридцать второго тура АПЛ «Саутгемптон» упустил победу в игре с «Арсеналом», аутсайдер чемпионата вел со счетом 3:1, но пропустил два мяча на последних минутах и вместо трех очков довольствовался одним. Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус прокомментировал итоги матча.

- Игра и атмосфера на стадионе - это прекрасно, мы использовали свои шансы, мы подготовили победу, но не получили три очка. Это большое разочарование. Но впереди еще есть матчи, мы верим в то, что все возможно, - цитирует слова Уорд-Прауса Sky Sports.

В следующем туре «Саутгемптон» сразится с товарищем по подвалу таблицы - «Борнмутом».