Уайт: «Результат прошлой недели не порадовал»

Очередной, тридцать второй тур английского чемпионата начинается с матча между лидирующим в турнирной таблице лондонским «Арсеналом» и «Саутгемптоном», который, наоборот, замыкает таблицу. Защитник лондонского клуба Бен Уайт признался, что его команда получила далеко не тот результат на который рассчитывала, в своем предыдущем матче против «Вест Хэма».

- Мы не получили желаемый результат на прошлой неделе и работали для того, чтобы изменить ситуацию. Менять что-то кардинально смысла нет, потому что мы находимся в нынешней позиции именно потому что весь сезон действовали в определенной манере, - цитирует слова Уайта BBC Sport.

Следите за событиями игры на нашем сайте.