Лавиа может покинуть «Саутгемптон», на игрока претендуют топ-клубы

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа может сменить клуб после завершения сезона.

Юный хавбек перебрался в «Саутгемптон» прошлым летом из «Манчестер Сити», и у «горожан» есть опция обратного выкупа перспективного бельгийца за 45 млн евро. Пункт вступит в силу в 2024 году, однако руководство «святых», похоже, готово расстаться с игроком раньше: как сообщает 90min, клуб будет рад продать Лавиа грядущим летом, если поступят выгодные предложения. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Ливерпуля» и «Арсенала».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в 25 млн евро. В текущем сезоне он провёл 28 матчей, отметившись одним голом и одним ассистом.