«Арсенал» гарантирует место в Лиге чемпионов в случае победы над «Саутгемптоном»

Лондонский «Арсенал» в случае сегодняшней победы над «Саутгемптоном» в рамках Английской премьер-лиги гарантированно сыграет в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

Такого с «канонирами», напомним, не случалось с сезона-2016/17. Именно тогда «Арсенал» в последний раз на данный момент сыграл в Лиге чемпионов. С тех пор лондонцы не играли в самом престижном еврокубке, выступая только в Лиге Европы. А в сезоне-2020/21 «Арсенал» и вовсе в еврокубки не попадал.

На данный момент «пушкари» - лидеры турнирной таблицы АПЛ. У команды Микеля Артеты 74 очка, отрыв от пятой строчки – 21 балл. До конца чемпионата Англии у «канониров» осталось семь игр.

Текстовую трансляцию грядущего матча проведёт портал Liveresult.ru.