Далот впервые забил за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит гостевой матч против «Ноттингем Форест» в рамках 31-го тура Премьер-лиги. По ходу второго тайма гол на свой счёт записал защитник «красных дьяволов» Диогу Далот.

Любопытно, что это первый гол Далота в АПЛ. Чтобы впервые поразить ворота соперника португальцу в одной из сильнейших лиг Европы понадобилось 65 матчей.

Следить за концовкой матча между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. В случае победы команда Эрика тен Хага поднимется на третье место в турнирной таблице.