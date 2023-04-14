Лисандро Мартинес пропустит остаток сезона из-за травмы

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес досрочно завершил нынешний сезон.

25-летний игрок, напомним, получил повреждение в матче Лиги Европы против «Севильи», который состоялся в четверг. Повреждение вызывало серьёзные опасения, и теперь авторитетный журналист Давид Орнштейн подтверждает, что аргентинец практически не имеет шансов восстановиться до завершения сезона.

Нынешняя кампания – дебютная для Лисандро Мартинеса в «Манчестер Юнайтед». Прошлым летом он перебрался в клуб из амстердамского «Аякса». В активе центрбека 45 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах.