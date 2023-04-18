Кемпес сравнил Гарначо с Мбаппе

Чемпион мира - 1978 Марио Кемпес высказался об игровых качествах форварда «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

«У Гарначо невероятные уровень игры и личность. Он напоминает мне Мбаппе. Не знаю, почему он не поехал на чемпионат мира», — приводит слова знаменитого нападающего D Sports Radio.

Напомним, что 18-летний Гарначо дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в апреле прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 29 игр в футболке «красных дьяволов», в которых он забил четыре гола при пяти ассистах. В составе национальной команды Аргентины вингер уже провёл пять матчей, став автором четырёх мячей.