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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кемпес сравнил Гарначо с Мбаппе

18 Апреля 2023 • 21:36 Комментировать
Ноттингем Форест
0:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Чемпион мира - 1978 Марио Кемпес высказался об игровых качествах форварда «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

«У Гарначо невероятные уровень игры и личность. Он напоминает мне Мбаппе. Не знаю, почему он не поехал на чемпионат мира», — приводит слова знаменитого нападающего D Sports Radio.

Напомним, что 18-летний Гарначо дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в апреле прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 29 игр в футболке «красных дьяволов», в которых он забил четыре гола при пяти ассистах. В составе национальной команды Аргентины вингер уже провёл пять матчей, став автором четырёх мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Кемпес Алехандро Гарначо
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