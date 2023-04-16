«Манчестер Юнайтед» уже набрал больше очков в АПЛ, чем в прошлом сезоне

«Манчестер Юнайтед» улучшил прошлогодний показатель задолго до конца сезона.

Коллектив Эрика тен Хага одолел «Ноттингем Форест» в воскресном матче (2:0). В активе «красных дьяволов» теперь 59 набранных очков после 30 туров чемпионата – больше, чем за весь прошлый сезон, когда было набрано 58 баллов. Впереди ещё восемь туров нынешнего розыгрыша.

Напомним, что в минувшей кампании «Манчестер Юнайтед» финишировал шестым в Премьер-лиге. До ноября командой руководил Уле Гуннар Сульшер, а в декабре временно исполняющим обязанности был назначен Ральф Рангник, которого летом и заменил Эрик тен Хаг.