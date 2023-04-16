Далот провёл сотый матч за «Манчестер Юнайтед»

В матче тридцать первого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Ноттингем Форест», пусть и не со счетом 8:1, как в 1999 году, но достаточно уверенно - 2:0.

Один из мячей своей команды забил португальский защитник Диогу Далот, который, как оказалось, провел свой сотый матч за «Манчестер Юнайтед» с момента дебюта в 2018 году. Надо заметить, что не все эти годы он выступал именно в Англии - в сезоне 2020/2021 его сдавали в аренду в итальянский «Милан».

Ранее в своей карьере Далот успел поиграть также в составе португальского «Порту», воспитанником которого он и является.