Два клуба АПЛ готовы вести переговоры по Фати

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати по-прежнему интересен представителям Английской премьер-лиги.

Как стало известно из недавних сообщений различных ресурсов, «Барселона» рассматривает возможность продажи 20-летнего футболиста грядущим летом. Согласно сведениям издания Sport, серьёзный интерес к Фати на данный момент проявляют два клуба – «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Оба представителя Премьер-лиги готовы вести переговоры по трансферу, о чём уже сообщили окружению испанца.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ансу Фати в 35 млн евро. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.