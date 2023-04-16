Тен Хаг: «Сегодня Магуайр и Линделоф доминировали над своими оппонентами»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями после матча Премьер-лиги, в котором его команда обыграла «Ноттингем Форест» (2:0).

Кадровые проблемы в обороне не сказались на игре «красных дьяволов»: «лесники» нанесли всего шесть ударов, из которых ни один не пришёлся в створ ворот Давида де Хеа. Отдельной похвалы от наставника удостоились Гарри Магуайр и Виктор Линделоф, заменявшие травмированных Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана в центре защиты.

«Уверенная победа. Команда сохраняла сосредоточенность от начала и до конца. Магуайр и Линделоф сегодня доминировали над своими оппонентами, они отлично взаимодействовали. Крайние защитники тоже проявили себя», – цитирует BBC тен Хага.