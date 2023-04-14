Скоулз — о травме Мартинеса: «Это большая потеря для «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз поделился мнением о травме защитника манкунианцев Лисандро Мартинеса.

Напомним, аргентинец получил повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи». Эта игра состоялась вчера, 13 апреля, и завершилась с ничейным счётом 2:2.

«Это большая потеря для «Манчестер Юнайтед». Он показал настоящий характер и лидерские качества, силу и надёжность», — приводит слова Скоулза пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 25-летний Мартинес провёл в составе «красных дьяволов» 45 матчей и забил один гол.