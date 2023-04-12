«Астон Вилла» нацелилась на защитника «Манчестер Юнайтед»

Бирмингемская «Астон Вилла» хочет приобрести у «Манчестер Юнайтед» защитника Аарона Уан-Биссаку на правый фланг обороны. По информации от журналиста Экрема Конура, «вилланы» внимательно следят за ситуацией англичанина на «Олд Траффорд».

Во второй половине сезона Уан-Биссака стал получать гораздо больше игрового времени, но «Манчестер Юнайтед» всё равно будет готов с ним расстаться ближайшим летом, если получит выгодное предложение.

Напомним, Уан-Биссака летом 2019 года обошёлся «красным дьяволам» в 55 миллионов евро. В возвращении футболиста также заинтересован «Кристал Пэлас», откуда Аарон как раз и перебрался в «Манчестер Юнайтед».