В «Манчестер Юнайтед» рассказали, когда вернутся в строй травмированные Мартинес и Варан

«Манчестер Юнайтед» потерял сразу двух центральных защитников – Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана.

Недавно английские СМИ уже сообщили о том, что аргентинский футболист не сможет вернуться на поле до конца сезона. Эти сведения подтвердила пресс-служба «Манчестер Юнайтед»: отмечается, что Мартинес больше не сыграет в нынешней кампании из-за перелома плюсневой кости, однако должен успеть залечить травму к началу следующего сезона. Что касается Варана, то ему удалось избежать серьёзного повреждения – француз должен вернуться через несколько недель.

Оба игрока травмировались в матче Лиги Европы с «Севильей», который завершился со счётом 2:2.