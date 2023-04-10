«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Дюмфрису

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется правым защитником миланского «Интера» Дензелом Дюмфрисом. «Красные дьяволы» хотят приобрести нидерландского фуллбека ближайшим летом. Об этом сообщает журналист Грэм Бэйли в социальных сетях.

«Манчестер Юнайтед» находится в поисках нового правого защитника, а Дюмфрис как раз обладает подходящими навыками для игровой системы главного тренера Эрика тен Хага. Ранее сообщалось, что «Интер» будет требовать за своего игрока в районе 40 миллионов евро.

В этом сезоне Дюмфрис отметился голом и тремя результативными передачами в итальянской Серии А.