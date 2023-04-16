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Де Хеа отказывается продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

16 Апреля 2023 • 12:42 Комментировать (1)
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
1 4.20 X 4.30 2 1.73
Через 3 ч. 50 мин.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, сейчас 32-летний голкипер является самым высокооплачиваемым футболистом «Манчестер Юнайтед». Его оклад составляет примерно 420 тысяч евро в неделю (почти 22 млн евро в год).

По сведения источника, боссы «красных дьяволов» предложили де Хеа продлить трудовое соглашение на три года, при условии, что по новому договору он будет зарабатывать 226 тысяч евро в неделю (11,7 млн евро в год). Однако отмечается, что голкипер не готов подписывать контракт на таких условиях.

Напомним, де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне вратарь провел 46 матчей, пропустил 50 голов и 20 раз сыграл «на ноль». Действующий договор футболиста истекает предстоящим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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Комментарии (1)
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ингерман
16 Апреля 2023 в 13:06
ай а как жэ преданнасць клубу.. апалитична рассуждашь брац-дей-хея.. походу осталися тока хворосц с ржавым каторые гатовы с голай задницей за муму тапиць (у них гов0ряц дэвиз такой над шконкай прешпандорен: и в стужу и в зной с голой ..опой но с табой).. даже сизый-нос за кажный евойный показ на мацче манюни хонорарчег свой имеец.. а они - бессребряники.. аж слеза прашибла.. А-ха-ха-ха! )))
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