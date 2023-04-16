Де Хеа отказывается продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, сейчас 32-летний голкипер является самым высокооплачиваемым футболистом «Манчестер Юнайтед». Его оклад составляет примерно 420 тысяч евро в неделю (почти 22 млн евро в год).

По сведения источника, боссы «красных дьяволов» предложили де Хеа продлить трудовое соглашение на три года, при условии, что по новому договору он будет зарабатывать 226 тысяч евро в неделю (11,7 млн евро в год). Однако отмечается, что голкипер не готов подписывать контракт на таких условиях.

Напомним, де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне вратарь провел 46 матчей, пропустил 50 голов и 20 раз сыграл «на ноль». Действующий договор футболиста истекает предстоящим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 15 млн евро.