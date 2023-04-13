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«Астон Вилла» нашла нового голкипера на место Эмилиано Мартинеса

13 Апреля 2023 • 10:25 Комментировать
Астон Вилла
...
Ньюкасл
1 3.60 X 3.40 2 2.07
15.04 14:30

«Астон Вилла» подумывает лишить голкипера Эмилиано Мартинеса места в основном составе. По информации от Team Talk, руководство «вилланов» задумывается над тем, чтобы ближайшим летом пригласить в команду голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Ноттингем Форест».

Хендерсон считается молодым и перспективным вратарём, в отличие от Мартинеса, которому в сентябре исполнится 31. Правда, ещё неизвестно, согласится ли «Манчестер Юнайтед» отпустить Дина на постоянной основе.

Напомним, ранее ходили слухи о конфликте между Мартинесом и главным тренером «Астон Виллы» Унаи Эмери. Эмилиано недавно взял приз лучшему голкиперу года по версии ФИФА за свою игру на победном для Аргентины чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Эмилиано Мартинес Астон Вилла Дин Хендерсон
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