«Астон Вилла» нашла нового голкипера на место Эмилиано Мартинеса

«Астон Вилла» подумывает лишить голкипера Эмилиано Мартинеса места в основном составе. По информации от Team Talk, руководство «вилланов» задумывается над тем, чтобы ближайшим летом пригласить в команду голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Ноттингем Форест».

Хендерсон считается молодым и перспективным вратарём, в отличие от Мартинеса, которому в сентябре исполнится 31. Правда, ещё неизвестно, согласится ли «Манчестер Юнайтед» отпустить Дина на постоянной основе.

Напомним, ранее ходили слухи о конфликте между Мартинесом и главным тренером «Астон Виллы» Унаи Эмери. Эмилиано недавно взял приз лучшему голкиперу года по версии ФИФА за свою игру на победном для Аргентины чемпионате мира.