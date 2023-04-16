Тен Хаг прокомментировал случившееся с Забитцером

В тридцать первом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест», забив тому два безответных мяча, но перед началом игры из строя неожиданно выбыл Марсель Забитцер, который выступает в аренде из «Баварии». Нидерландский наставник клуба Эрик тен Хаг прокомментировал его отсутствие.

- На прогреве перед игрой с ним что-то случилось, он почувствовал что-то неприятное. Мы решили не рисковать, завтра станет ясно, что именно беспокоит его. Когда у вас есть на скамейке Эриксен, то решение принять не так и сложно, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси».