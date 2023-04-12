Тен Хаг хочет подписать Беллингема в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть в своей команде полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как сообщает Manchester Evening News, тен Хаг говорил своему окружению, что если бы он мог подписать любого футболиста в мире, то сделал бы выбор в пользу Беллингема, отметив его великолепную игру на минувшем чемпионате мира в Катаре. По информации источника, руководители «красных дьяволов» также восхищены игрой молодого хавбека, который в будущем мог бы стать заменой Полю Погба.

Добавим, что тен Хаг смотрел матчи «Боруссии» и отмечал высокий потенциал Беллингема, однако, по мнению тренера, в матчах за клуб футболист не всегда выкладывается полностью.

В текущем сезоне полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.