Де Хеа заявил, что не думает о своём контракте с «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о своём будущем в английском клубе.

«Сейчас для меня самое главное — это концентрация на ближайших матчах. Мы проводим много игр, нам нельзя терять концентрацию и думать только о своих контрактах. Сейчас я думаю только о предстоящих встречах», — заявил де Хеа Sky Sports.

В текущем сезоне 32-летний испанец провел 45 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых пропустил 48 голов и 20 раз сыграл «на ноль». Действующий контракт де Хеа с «красными дьяволами» истекает предстоящим летом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вратаря в 15 миллионов евро.