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«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Ноттингем Форест» и вернулся на третье место

16 Апреля 2023 • 20:24 Комментировать
Ноттингем Форест
0:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Кейлор Навас провёл отличный матч против «Манчестер Юнайтед» и отметился большим количеством сейвов, но даже этого не хватило, чтобы «Ноттингем Форест» отобрал очки у подопечных Эрика тен Хага.

Протокол игры  
Ноттингем Форест0:2Манчестер Юнайтед
  32'Антони (0:1)
  76'Далот Диогу (0:2)
Навас КейлорФелипе Аугусто IVНьякат МуссаМаккена Скотт 81' (Деннис Эммануэль ( 81') Уильямс Неко  67'Лоди РенанФройлер Ремо 65' (Сарридж Сэм ( 65') Данило ЛаранжераГиббс-Уайт Морган 88' (Лингард Джесси ( 88') Авонийи Тайво 65' (Мангаля Орель ( 65'  83') Джонсон Бреннан
Запасные: Уорролл ДжоТоффоло ХарриШелви ДжонджоАйю АндреХеннесси Уэйн
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронМагуайр Гарри  3'Линделоф ВикторДалот ДиогуКаземиро КарлосЭриксен Кристиан 79' (Фред Сантос ( 79') АнтониФернандеш БрунуСанчо ДжедонМарсьяль Антони 72' (Вегхорст Ваут ( 72')
Запасные: Уильямс БрендонХурадо МаркПельистри ФакундоБишоп НатанБатлэнд ДжекИкбал ЗиданЭланга Энтони
16 апреля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

В субботу «Ньюкасл» неожиданно проиграл «Астон Вилле», чем хотел воспользоваться «Манчестер Юнайтед». В случае победы или даже ничьей в очередном туре «красные дьяволы» возвращались на третью строчку. Правда, ждать лёгкой прогулки им точно не стоило. «Ноттингем Форест» к очередному матчу подошёл, находясь в зоне вылета, и мечтал выбраться из неё. Даже ничья позволила бы «лесникам» обогнать «Эвертон» в таблице.

Подопечные тен Хага могли открыть счёт уже на первой минуте. После прострела справа Навас отбил мяч в центр штрафной, откуда Санчо наносил удар, но костариканский вратарь хозяев успел вскочить и парировать эту попытку. После этого «лесники» прибавили и прижали соперника к воротам, и, хотя у ворот де Хеа было тревожно, до опасных моментов дело не доходило. Атаки «Манчестер Юнайтед» также к каким-то голевым возможностям не приводили.

В середине тайма Фернандеш неплохо прострелил слева, а Марсьяль едва не подставил ногу, но мяч так и прокатился мимо ворот за лицевую. В ответ «Ноттингем Форест» заработал угловой, и после борьбы Маккены и всё того же Марсьяля футбольный снаряд отлетел в штангу ворот де Хеа, а от неё отскочил в поле, и «красные дьяволы» разрядили ситуацию. Вскоре Данило из-за пределов штрафной бил с левый нижний угол, но после рикошета мяч прошёл мимо створа.

По истечении получаса игры «Манчестер Юнайтед» счёт открыл. Марсьяль включился в прессинг у своей штрафной, мяч попал к Фернандешу, который тут же сделал пас на ход французу в левую зону штрафной. Удар форварда Навас парировал, но первым на добивании оказался Антони, который поразил пустые ворота.

Хозяева пытались вновь прибавить, а гости скорее старались контролировать мяч. За две минуты до перерыва «лесники» едва счёт не сравняли. Всё началось с обреза Фернандеша, хозяева убежали в быструю контратаку, которую, казалось, прервал Далот, но при этом буквально выкатил мяч под удар Авонийи, но его удар с линии штрафной оказался выше цели. В ответ «красные дьяволы» едва не забили в компенсированное время. Эриксен слева навесил в центр штрафной, где совсем один был Фернандеш, но его удар головой оказался чуть мимо створа.

«Манчестер Юнайтед» активно начал вторую половину и провёл несколько атак, в то время как «Ноттингем Форест» старался отвечать быстрыми выпадами. В одной из атак Фернандеш слева нанёс обводящий удар, но Навас перевёл мяч в штангу. Затем Антони отобрал мяч, сместился справа в центр и целился в ближний угол, но чуть не попал. Тут же Фернандеш слева с линии штрафной пробил в ближний нижний угол, но Навас вновь спас ворота. Вскоре ещё после стандарта пошёл заброс к воротам, но удар Эриксена с близкого расстояния вновь парировал вратарь хозяев.

За двадцать минут до конца матча после навеса Каземиро справа Марсьяль головой на дальней штанге пробил немного неточно. Вскоре Антони справа ворвался в штрафную и бил в дальний угол, но Навас вновь спас ворота. И всё же давление «красных дьяволов» привело к результату. Антони справа сместился в центр и сделал разрезающий пас вперёд, выведя Далота на рандеву с Навасом. Защитник легко переиграл вратаря и удвоил преимущество своей команды.

«МЮ» продолжал контролировать ход матча, и вскоре Фернандеш со штрафного едва не попал в верхний угол. Затем Санчо слева пробил выше цели, и счёт больше не изменился. На следующих выходных «Манчестер Юнайтед» пропустит тур Премьер-лиги из-за полуфинала Кубка Англии против «Брайтона». До этого в четверг «красные дьяволы» ещё постараются обыграть «Севилью» в рамках Лиги Европы. «Ноттингем Форест» же спокойно готовится к следующему туру Премьер-лиги, в котором примет «Ливерпуль».

Роман Андреев

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