Скоулз прокомментировал низкую результативность «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о результативности «красных дьяволов».

«Крайние нападающие забивают недостаточное количество голов. Если команда хочет вести борьбу за чемпионство, то они должны забивать больше. Я думаю, что Эрик тен Хаг будет активен в летнее трансферное окно, но сейчас необходимо найти усиление внутри текущего состава», — цитирует Скоулза Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 56 набранных очков за 29 туров. В этом сезоне «красные дьяволы» забили 44 мяча, это восьмой показатель в чемпионате.