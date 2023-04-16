Когда «Манчестер Юнайтед» в последний раз играл в Ноттингеме в АПЛ, он выиграл 8:1

В своем матче в рамках тридцать первого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» пожаловал в Ноттингем, и для команды Эрика тен Хага это первый визит в этот город в двадцать первом веке, если говорить о матчах чемпионата.

Любопытно, что в последний раз, когда «Манчестер Юнайтед» играл с «Ноттингемом» в чемпионате, на его поле, то команда сэра Алекса Фергюсона выиграла со счетом 8:1, это случилось шестого февраля 1999 года. А через несколько месяцев она выиграла у «Баварии» в том легендарном финале Лиги чемпионов, когда два года были забиты уже в добавленное арбитром время.

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