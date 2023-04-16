В составе «Манчестер Юнайтед» произошла замена до начала матча

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Рулевому «красных дьяволов» Эрику тен Хагу пришлось делать перестановку в составе ещё до стартового свистка. Дело в том, что полузащитник Марсель Забитцер получил травму. Австриец был исключён из заявки на игру, как велит регламент, а место в основе «Юнайтед» занял Кристиан Эриксен.

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29-летний Забитцер провёл за «Манчестер Юнайтед» 13 матчей, в которых забил три гола. Права на игрока принадлежат «Баварии».