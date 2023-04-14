Лисандро Мартинес, возможно, сломал плюсневую кость

В матче Лиги Европы против «Севильи» защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил травму. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг сказал, что аргентинец не порвал ахиллово сухожилие, но при этом тренер не дал никаких подробностей.

Как сообщает TYC Sports, Мартинес мог получить перелом плюсневой кости. В таком случае он пропустит около шести недель, то есть в нынешнем сезоне он в любом случае не сыграет. Если бы Лисандро порвал ахиллово сухожилие, восстановление заняло бы гораздо больше времени.

Впрочем, лучше дождаться официального пресс-релиза от «Манчестер Юнайтед».