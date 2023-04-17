Хассельбайнк похвалил Магуайра

Несмотря на то, что защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра очень часто критикуют за регулярные просчеты и ошибки, иногда его и хвалят. В частности, бывший голеадор мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что Магуайр провел отличный матч в воскресенье против «Ноттингем Форест», в котором его команда выиграла 2:0.

- Он очень важен на поле. Провел хороший матч, выиграл все свои воздушные дуэли, получая мяч, выглядел спокойным и уверенным. Очень хорошее выступление, - считает Хассельбайнк, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси».