Рахимов оценил игру де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Рубина» Рашид Рахимов высказался о вратаре «Манчестер Юнайтед» Давиде де Хеа.

«Поначалу, если мы вспомним, как он начинал, было не очень. А потом начался период, когда мы говорили, что он может входить в пятерку лучших вратарей. Но де Хеа все‑таки не удержался на этом уровне стабильности», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что когда голкипер задирает такую высокую планку, то в дальнейшем его ошибки становятся более заметными.

В текущем сезоне 32-летний де Хеа провел 45 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 48 голов и 20 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.