Кин надеется, что «Ноттингем Форест» спасётся

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин стал легендой клуба, но немногие помнят, что до «МЮ» он выступал именно в составе «Ноттингем Форест» - клуба, который проиграл сегодня манкунианцам в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги.

Но Кин надеется, что поражение его бывшего клуба от другого бывшего клуба не помешает «лесникам» спасти свое место в высшей лиге английского чемпионата.

- Они должны отыграться, они проводят хороший сезон. Спасение будет невероятным достижением, - цитирует слова Кина BBC Sport.

В следующем туре «Ноттингем Форест» примет дома «Ливерпуль».