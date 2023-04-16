Защитник «Ноттингем Форест»: «Думаю, мы избежим вылета»

«Ноттингем Форест» неудачно провел тридцать первый тур АПЛ, команда Стива Купера пропустила по мячу в каждом из таймов матча с «Манчестер Юнайтед» и проиграла. Теперь она занимает восемнадцатое место в английском чемпионате - а значит, идет в зоне вылета. Но французский защитник клуба Мусса Ниакате уверен, что команда избежит подобной участи.

- Конец сезона все ближе, это так. У нас еще семь игр, потом будет шесть, пять и так далее. Но я уверен, что мы избежим вылета. Уверен на все сто процентов в этой команде и в этом тренере, - цитирует слова Ниакате BBC Sport.

В следующем туре «Ноттингем» сыграет с «Ливерпулем».