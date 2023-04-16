Фернандеш: «Навас отражал только мои удары»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пообщался с журналистами после победы над «Ноттингем Форест» (2:0).

Португалец чаще всех в матче попадал в створ ворот (трижды), но так и не отметился забитым мячом. Авторами голов стали Антони и Диогу Далот.

«После матча я сказал Кейлору Навасу [голкиперу «Ноттингем Форест»], что он спасал свою команду только после моих ударов! Но главное – результат. Мы хотим попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Конечно, я хочу забивать, но на первом месте для меня команда», – заявил в интервью Sky Sports Фернандеш.

Кейлор Навас отразил пять ударов в сегодняшней встрече.