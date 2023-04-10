Лондонский «Вест Хэм» следит за ситуацией вокруг флангового защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Уан-Биссаки. По информации Football Insider, «молотобойцы» будут готовы пригласить игрока в свою команду в том случае, если останутся в АПЛ по итогам текущего сезона. А вылететь из неё подопечные Дэвида Мойеса всё ещё рискуют, до конца чемпионата немало туров.

Уточняется, что англичанин проигрывает конкуренцию в основе «МЮ» Диогу Далоту. Также «манкунианцы» собираются искать ещё одного правого защитника – это только сильнее склоняет 25-летнего футболиста на уход из манчестерского клуба в тот, в котором у него будет место в основе.

Ранее мы сообщали, что «Манчестер Юнайтед» будет готов выслушать предложения по своему игроку. Также одним из кандидатов на Уан-Биссаку является его бывший клуб из пригорода Лондона «Кристал Пэлас».