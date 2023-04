Амад Диалло: «Надеюсь, смогу проявить себя в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне»

Полузащитник «Сандерленда» Амад Диалло надеется проявить себя в «Манчестер Юнайтед» после возвращения из аренды в следующем сезоне.

«Я ещё не показал себя в «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, по возвращению из аренды в следующем сезоне я смогу показать свой талант. Моя мечта заключается в том, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед» и получать там регулярную практику», – цитирует Диалло Four Four Two.

В этом сезоне Амад выступает на правах аренды за «Сандерленд». На счету ивуарийца одиннадцать голов и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше Чемпионшипа. В прошлой кампании Диалло также успел провести полгода в аренде за «Рейнджерс», где взял серебряные медали Лиги Европы.