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Амад Диалло: «Надеюсь, смогу проявить себя в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне»

10 Апреля 2023 • 15:51 Комментировать
Кардифф Сити
0:0
Сандерленд
1-й тайм

Полузащитник «Сандерленда» Амад Диалло надеется проявить себя в «Манчестер Юнайтед» после возвращения из аренды в следующем сезоне.

«Я ещё не показал себя в «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, по возвращению из аренды в следующем сезоне я смогу показать свой талант. Моя мечта заключается в том, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед» и получать там регулярную практику», – цитирует Диалло Four Four Two.

В этом сезоне Амад выступает на правах аренды за «Сандерленд». На счету ивуарийца одиннадцать голов и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше Чемпионшипа. В прошлой кампании Диалло также успел провести полгода в аренде за «Рейнджерс», где взял серебряные медали Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Манчестер Юнайтед Амад Диалло
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