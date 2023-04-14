Забитцер: «Думаю о том, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед», особенно учитывая доверие от тен Хага»

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер, в настоящий момент выступающий за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, заявил о своём желании остаться в английском клубе по окончании текущего сезона.

Австрийский футболист назвал АПЛ лучшей лигой мира, отметив, что это понимает каждый игрок, которому довелось хотя бы раз поиграть в Англии.

«Конечно, я думаю о том, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед», особенно учитывая доверие от Эрика тен Хага. Но я не единственный, кто решает», — приводит слова Забитцера Bild.

За «Манчестер Юнайтед» 29-летний Забитцер успел провести 13 матчей, забить три гола и отдать одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Австрии в 20 миллионов евро.