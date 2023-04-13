Агент: «Каземиро пришёл в «Манчестер Юнайтед» за трофеями»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о настрое своего клиента.

31-летний футболист пропустил четыре последних матча «красных дьяволов» из-за дисквалификации, полученной после прямого удаления в мартовском поединке против «Саутгемптона».

«Это был трудный месяц для Каземиро, но он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» на четыре года с возможностью продления ещё на один. Он здесь для того, чтобы выигрывать трофеи, и он сосредоточен на этой цели. У него нет других планов», – цитирует Guardian агента Оскара Рибо, порассуждавшего о текущем положении дел хавбека в команде Эрика тен Хага.