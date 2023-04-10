Три звёздных форварда попали в шорт-лист «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилиться топ-форвардом после завершения сезона.

За последние месяцы слухи связывали «красных дьяволов» с многочисленными нападающими. По информации инсайдера Николо Скиры, укрепление данной позиции действительно является ключевой задачей для «Манчестер Юнайтед» на лето. В шорт-листе клуба на данный момент фигурируют Виктор Осимхен («Наполи»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Душан Влахович («Ювентус»).

Стоимость Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в 100 млн евро, Кейна – в 90 млн, Влаховича – в 75 млн. На всех трёх футболистов, по слухам, также претендуют другие клубы из ведущих чемпионатов.