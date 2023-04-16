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«Манчестер Юнайтед» назвал состав на матч с «Ноттингем Форест»

16 Апреля 2023 • 17:34 Комментировать
Ноттингем Форест
0:1
Манчестер Юнайтед
1 5.00 X 4.00 2 1.67
перерыв

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Уан-Биссака, Линделоф, Магуайр, Далот, Каземиро, Бруну Фернандеш, Забитцер, Антони, Санчо, Марсьяль.

Футболисты «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» услышат стартовый свисток арбитра в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.  

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает четвёртое место в таблице Премьер-лиги.

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Манчестер Юнайтед
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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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