«Манчестер Юнайтед» назвал состав на матч с «Ноттингем Форест»

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Уан-Биссака, Линделоф, Магуайр, Далот, Каземиро, Бруну Фернандеш, Забитцер, Антони, Санчо, Марсьяль.

Футболисты «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» услышат стартовый свисток арбитра в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает четвёртое место в таблице Премьер-лиги.