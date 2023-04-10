«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Астон Виллой» за трансфер Абрахама

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам имеет два варианта с продолжением карьеры в Английской премьер-лиге. По информации от Il Messagero, форвардом активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла», за которую футболист выступал в сезоне-2018/19 на правах аренды из лондонского «Челси».

По сведениям источника, «вилланы» и «красные дьяволы» будут готовы приобрести нападающего «Ромы», если в летнее трансферное окно игрок будет доступен на рынке. «Джаллоросси» оценивают англичанина в 40 миллионов евро – такую же цену команда Жозе Моуринью заплатила за Тэмми летом 2021 года «Челси».