Хассельбайнк: «Антони нужно больше голов»

В матче тридцать первого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» забил по голу в каждом из таймов в ворота «Ноттингем Форест». Первый мяч на свой счет записал пришедший в команду вслед за наставником Эриком тен Хагом бразилец Антони, который пока что не показывает такую яркую игру, как в «Аяксе».

Бывший бомбардир «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк уверен в том, что Антони прибавит, как только начнет испытывать больше уверенности в себе и забивать больше мячей.

- Важно, что он забил победный гол, а не последний мяч при 3:0 или 4:0. Он должен забивать больше. А сегодня он провел хороший матч, даже когда получал мяч под левую ногу, - цитирует Хассельбайнка BBC Sport.