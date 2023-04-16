Стив Купер: «Мы плохо присматривали за мячом»

В очередном, тридцать первом туре английского чемпионата «Ноттингем Форест» потерпел поражение в домашних стенах, уступив «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2. Наставник «лесников» Стив Купер считает, что его команда неплохо действовала, но ей не повезло.

- Мы ожидали, что игра будет непростой, ведь «Манчестер Юнайтед» - команда с отличными игроками. Мы не приглядывали за мячом должным образом, легко расставались с ним. Это было видно в эпизоде с первым голом. Когда нам удавалось прибавить, мы становились острее. С тактической точки зрения матч прошел нормально, так, как я и ожидал. Результат трудно принять - и нам, и фанатам, - цитирует слова Купера BBC Sport.

В следующем туре «Ноттингем» сыграет с «Ливерпулем».